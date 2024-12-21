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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Девин Букер в субботу пропустит первый матч в сезоне. У звезды «Санз» повреждение паховых мышц

Защитник «Финикса» не сможет принять участие в домашнем матче против «Детройтв» в субботу из-за защемления мышц в левом паху.

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