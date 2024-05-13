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«Чемпионской гонкой в РПЛ управляют высшие силы. Кто-то наверху сидит и дергает за ниточки». Мельников об интриге

«Что с «Зенитом» происходит, вообще не пойму. Аттракцион щедрости и вежливости. ЦСКА дарит им мяч, Вендел попадает в игрока на линии ворот.

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