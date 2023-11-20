ВС РФ научились блокировать снаряды Excalibur: «Ланцеты» - короли БПЛА

Также автор статьи выделяет успешное использование беспилотников "Ланцет". По его мнению, эти высокоточные и компактные дроны трудно обнаружить и уничтожить в ходе их непредсказуемого полета, что затрудняет противодействие ВСУ.
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