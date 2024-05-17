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В Турции запретили регистрировать второй ввезенный из-за рубежа смартфон

В Турции запретили регистрировать второй ввезенный из-за рубежа смартфон

На турецкой территории введён запрет, который подразумевает, что граждане и туристы не будут иметь возможности провести регистрацию очередного смартфона в том случае, если первый гаджет был оформлен менее 24 месяцев назад.

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