Новая тактика мошенников – останутся без денег те, у кого есть приложение «Сбер Онлайн»: Сбербанк предупреждает об опасности Ольга БезродняяМошенники безустанно изобретают новые способы выманивания денег, и, что самое тревожное, люди часто сами раскрывают им свои личные данные.