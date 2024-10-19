Новая тактика мошенников – останутся без денег те, у кого есть приложение «Сбер Онлайн»: Сбербанк предупреждает об опасности Ольга БезродняяМошенники безустанно изобретают новые способы выманивания денег, и, что самое тревожное, люди часто сами раскрывают им свои личные данные.
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