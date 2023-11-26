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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Новак стал первым чешским лыжником за 10 лет, попавшим на пьедестал в гонке Кубка мира

Сегодня Новак стал вторым в масс-старте свободным стилем на 20 км на этапе Кубка мира в финской Руке.

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