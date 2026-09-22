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ВЕСТИ КРЫМ

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Подросток перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колёса машины в Симферопольском районе

Подросток перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колёса машины в Симферопольском районе

По информации прокуратуры Крыма, 21 сентября на трассе «Краснолесье — Симферополь» водитель 2007 года рождения наехал на 13-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте.

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