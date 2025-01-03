«‎Вероятность возросла»: Вашингтон обеспокоен возможностью России применить ядерное оружие

ВАШИНГТОН, 4 января, ФедералПресс. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил серьезную тревогу по поводу возможного применения Россией ядерного оружия, несмотря на то что Москва неоднократно сообщала об отсутствии таких планов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии