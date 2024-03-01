📲 Послание Президента РФ Федеральному собранию смотрели и в Киеве, и в Одессе, и в Днепропетровске Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Владимир Резанов.
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📲 Послание Президента РФ Федеральному собранию смотрели и в Киеве, и в Одессе, и в Днепропетровске Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Владимир Резанов.