Опрос показал сложности у детей мигрантов с освоением русского языка в школе

Более 50% российских учителей отмечают, что дети мигрантов испытывают проблемы с владением русским языком, сообщают "Ведомости" со ссылкой на результаты исследования Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС.
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