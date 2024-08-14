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Опрос показал сложности у детей мигрантов с освоением русского языка в школе

Более 50% российских учителей отмечают, что дети мигрантов испытывают проблемы с владением русским языком, сообщают "Ведомости" со ссылкой на результаты исследования Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС.

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