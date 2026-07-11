Политика как он...
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Политика как она есть

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Захарова выразила сожаление о реакции сербской стороны на выступление Стефанчука

Захарова выразила сожаление о реакции сербской стороны на выступление Стефанчука

Российская Федерация выражает сожаление по поводу отсутствия адекватной реакции сербской стороны на выступления спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука, которые носили антироссийский характер и прозвучали на конференции в Белграде.

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