НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

«Байер» выиграл 14 матчей подряд. В ЛЕ у команды Алонсо 5 побед из 5 – это повторение клубного рекорда в еврокубках

«Байер» выиграл 14 матчей подряд. В ЛЕ у команды Алонсо 5 побед из 5 – это повторение клубного рекорда в еврокубках

Команда Хаби Алонсо в гостях обыграла «Хэкен» в Лиге Европы – 2:0. В данном турнире леверкузенцы одержали победы во всех пяти турах группового этапа к этому моменту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх