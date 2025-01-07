Appeals court rejects Trump's latest motion to delay hush-money sentencing

A New York appeals court judge on Tuesday rejected President-elect Donald Trump's emergency motion, to delay this week's sentencing in his hush money case, one day after Judge Juan Merchan denied the same request.
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