Названы дата и место прощания с Ларисой Голубкиной

Сегодня скончалась народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Через несколько дней семья, друзья и поклонники проводят ее в последний путь.
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