Кредиты укорачиваются, но не сокращаются

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Руководство Центрального банка Российской Федерации борется с инфляцией одним способом – повышает ключевую ставку выдачи своих кредитов коммерческим банкам, чтобы те в свою очередь давали деньги по еще большей цене, деньгооборот сокращался, спрос на товары и услуги падал, и цены не росли.