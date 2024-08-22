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Кредиты укорачиваются, но не сокращаются

Кредиты укорачиваются, но не сокращаются

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Руководство Центрального банка Российской Федерации борется с инфляцией одним способом – повышает ключевую ставку выдачи своих кредитов коммерческим банкам, чтобы те в свою очередь давали деньги по еще большей цене, деньгооборот сокращался, спрос на товары и услуги падал, и цены не росли.

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