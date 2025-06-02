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Царьград

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Киев совершает атаку на российские аэродромы: последние подробности

Киев совершает атаку на российские аэродромы: последние подробности

Ирландский журналист Чей Боуз назвал атаку Украины на российские аэродромы актом отчаяния, направленным на отвлечение внимания от собственных провалов.

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