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Буэнос-Айрес (ATP). Тим в первом круге сыграет с Молчаном, Алькарас, Норри, Музетти и Шварцман начнут со второго

Состоялась жеребьевка турнира ATP в Буэнос-Айресе, который пройдет на следующей неделе. Карлос Алькарас (1), Кэмерон Норри (2), Лоренцо Музетти (3) и Диего Шварцман (4) начнут со второго круга.

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