Паредес может перейти в «Галатасарай». Хавбеку «ПСЖ» предложен 4-летний контракт

Турецкий клуб предложил хавбеку «ПСЖ» контракт до 2027 года, сообщает журналист Николо Скира. В прошлом сезоне 29-летний аргентинец выступал на правах аренды в «Ювентусе».
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