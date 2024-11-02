Узган сезондагы «Ак Барс» капитаны Александр Радулов элекке командасына каршы уйнамады

«Ак Барс» – «Локомотив» матчы 1 ноябрь көнне Казанның «Татнефть Арена» боз сараенда узды. Әлеге уенда күпләр Казан бозында «Ак Барс»ның элекке капитаны Александр Радуловны күрергә теләгәндер, тик ул составта юк иде.
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