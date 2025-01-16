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Россияне не очень понимают, что такое умный город, но хотят в нем жить

Россияне не очень понимают, что такое умный город, но хотят в нем жить

Результаты недавнего опроса ВЦИОМ парадоксальны: лишь 33% россиян имеют хоть какое-то представление о том, что такое умный город, но 58% хотели бы в таком городе жить или считают, что уже живутС 2018 года у Минстроя существует проект «Умный город», который реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика».

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