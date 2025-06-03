Сводка на 3 июня! Неспокойная граница, ВСУ активизируются, штурм Карповки беспокоит

О ситуации на фронте на разных направлениях рассказывает канал "Два майора". ▪️ Ночью российские «Герани» поразили объекты в Одессе, Полтаве, Чернигове, а также в Харьковской, Сумской, Николаевской областях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии