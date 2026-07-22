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ФедералПресс

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Уровень воды в Нице снизился, на Нейве – увеличился: сводка МЧС за сутки

Уровень воды в Нице снизился, на Нейве – увеличился: сводка МЧС за сутки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля, ФедералПресс. В Свердловской области продолжается паводок. В зоне подтопления 533 человека и 159 единиц техники, а для сдерживания потоков воды было установлено 36 водоналивных дамб.

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