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Царьград

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ЕС выделил Молдавии 157 млн евро на развитие реформ

ЕС выделил Молдавии 157 млн евро на развитие реформ

Европейский Союз выделил Молдавии 157 миллионов евро для реализации реформ. Это крупнейший пакет финансовой поддержки, предназначенный для модернизации инфраструктуры, образования и создания рабочих мест.

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