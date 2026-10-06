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Николь Кидман вернулась в Chanel — на парижский показ она пришла с 15-летней дочерью Фейт

Николь Кидман вернулась в Chanel — на парижский показ она пришла с 15-летней дочерью Фейт

Николь Кидман приехала в Париж на показ Chanel — и не одна. Компанию 59-летней актрисе составила 15-летняя дочь Фейт: вдвоем они вышли на ковровую дорожку и позировали обнявшись.

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