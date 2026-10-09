В театрах Москвы рассказали, как одеваться на спектакли

Московские театры учитывают быстрый темп жизни горожан и не вводят жёсткий дресс-код. Об этом сообщили РИА Новости представители театров, представленных на сервисе «Мосбилет».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- РИА Новости: солд...
- Подберёзкин: подг...
- Хегсет назвал поп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым