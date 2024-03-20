КСП Орла вскрыла нарушения при строительстве детского сада на Ливенской

Контрольно-счётной палатой (КСП) Орла проведена проверка законности и эффективности использования МКУ «Объединённый муниципальный заказчик Орла» бюджетных средств, выделенных на строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детский сад (ясли) по ул.
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