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На Украине обеспокоены угрозой потери литиевого месторождения под Покровском

На Украине обеспокоены угрозой потери литиевого месторождения под Покровском

На Украине обеспокоены угрозой потери литиевого месторождения под Покровском Татьяна АрестоваРазгром украинской группировке на Донбассе развивается настолько стремительно, что власти подконтрольной Киеву части шахтерского края в полной растерянности, не успевают вывезти «добро».

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