На Украине обеспокоены угрозой потери литиевого месторождения под Покровском Татьяна АрестоваРазгром украинской группировке на Донбассе развивается настолько стремительно, что власти подконтрольной Киеву части шахтерского края в полной растерянности, не успевают вывезти «добро».
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