Мужественность, женственность, ЗОЖ и ипотека: чему будут учить детей на семьеведении

С этого учебного года в российских школах начнут преподавать новый предмет – семьеведение. Предполагается, что он должен сформировать у мальчиков и девочек правильные представления о семейной жизни, а в перспективе – способствовать повышению рождаемости.
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