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Регионы России

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«Энергетика — сердце, IT — нервы, кибербезопасность — иммунная система»: интервью с Александром Оводовым

«Энергетика — сердце, IT — нервы, кибербезопасность — иммунная система»: интервью с Александром Оводовым

Ассоциация инновационных решений и искусственного интеллекта «Регионы XXI век» продолжает системный диалог с ведущими отраслевыми игроками, разработчиками и пользователями тех информационных технологий, что определяют облик современности.

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