«Энергетика — сердце, IT — нервы, кибербезопасность — иммунная система»: интервью с Александром Оводовым

Ассоциация инновационных решений и искусственного интеллекта «Регионы XXI век» продолжает системный диалог с ведущими отраслевыми игроками, разработчиками и пользователями тех информационных технологий, что определяют облик современности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии