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ФедералПресс

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Прозрачность кредитов: эксперты объяснили, как новый закон поможет в борьбе с мошенниками

Прозрачность кредитов: эксперты объяснили, как новый закон поможет в борьбе с мошенниками

МОСКВА, 6 августа, ФедералПресс. В России приняли закон, по которому банки и микрофинансовые организации будут сообщать заемщикам через портал госуслуг о подписании договора потребительского кредита или займа.

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