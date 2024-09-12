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Главарь РДК лишился квартиры в Москве. Он не занимался похоронами отца и не желал вступать в наследство

Главарь РДК лишился квартиры в Москве. Он не занимался похоронами отца и не желал вступать в наследство

Суд в Москве лишил прав на квартиру в столице главаря «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), заочно осужденного в России за организацию нападения на Брянскую область.

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