Юнармейцы Ростовской области приняли участие в традиционном памятном мероприятии «Морозовск спасенный»

Открыл мероприятие Глава Морозовского городского поселения Юрий Соколовский, который отметил, что память о героизме и самоотверженности тех, кто метр за метром освобождал Морозовскую землю от фашистов, священна для морозовчан.
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