Вертолет санавиации в 2023 году доставил в Рязань 74 пациента

Чаще всего санавиация вылетала в Скопинский, Шацкий и Касимовский районы. В числе пациентов, которым требовалась неотложная помощь в Рязани, было 29 детей, причем четверым маленьким пациентам не исполнилось и года.
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