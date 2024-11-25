В Кремле назвали применение "Орешника" предупредительным звонком Западу

Применение ракетной системы «Орешник» стало предупредительным звонком Западу в условиях, когда тот демонстрирует, что готов на все, чтобы подавить Россию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.