Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

198 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Samarium
    А если говорят о тех недостатках, которые присутствуют в ходе проведения СВО, c целю их устранения и улучшения работы...В Госдуме предлож...
  • света челюбеева
    Естественно надо повышать численность населения страны. Но на эти деньги люди должны жить,и приобретать достойное жил...Депутат ГД с Алта...
  • Lana_Borei Иванова
    Может компенсация отсутствия денег - чистая природа, воздух и вода?На Алтае жители м...

"Противоречит экономике". Эксперт оценил идею четырехдневной рабочей недели

"Противоречит экономике". Эксперт оценил идею четырехдневной рабочей недели

Политолог Баранов заявил amic.ru, что такие предложения могут снизить производительность труда и вызвать коллапс экономики Идея ввести четырехдневную рабочую неделю на словах выглядит привлекательно, но ее реализация войдет в противоречие с нынешними экономическими реалиями, заявил amic.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх