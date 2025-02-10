"Противоречит экономике". Эксперт оценил идею четырехдневной рабочей недели

Политолог Баранов заявил amic.ru, что такие предложения могут снизить производительность труда и вызвать коллапс экономики Идея ввести четырехдневную рабочую неделю на словах выглядит привлекательно, но ее реализация войдет в противоречие с нынешними экономическими реалиями, заявил amic.