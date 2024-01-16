5 простых способов избавиться от храпа

В некоторых случаях причиной сужения дыхательных путей является окружающая средаНезависимо от того, спите ли вы один или делите кровать с партнёром, который чутко спит, храп действительно может стать огромной неприятностью.
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