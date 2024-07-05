Работодателей обяжут вносить военнообязанных в новую базу

Как сообщает Коммерсант, депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект о создании в России новой государственной информационной системы учета военнообязанных, которая позволит встроить работодателей в воинский реестр .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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