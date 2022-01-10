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Бой Магомеда Анкалаева и Тиаго Сантоса 13 марта возглавит турнир UFC Fight Night

UFC официально объявил о поединке между полутяжеловесами Магомедом Анкалаевым и Тиаго Сантосом. Бой состоится в ночь с 12 на 13 марта в Лас-Вегасе и возглавит главный кард турнира UFC Fight Night.

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