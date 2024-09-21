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Sun: Боуи может вернуться на сцену как голограмма

Sun: Боуи может вернуться на сцену как голограмма

Британский рок-исполнитель Дэвид Боуи может вернуться на сцену в виде голограммы, пишет The Sun. По данным издания, имя знаменитости было официально зарегистрировано как торговая марка согласно классификации, позволяющей создавать аватары звезд.

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