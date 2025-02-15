Все сразу вспомнят загадочную речь Путина на ВЭФ. Офицер о новом оружии: "Электроника не блокируется, она выгорает"

В сентябре 2023 года Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что мы завершаем разработку оружия, основанного на новых физических принципах.
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