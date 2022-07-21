На Курилах состоялась тренировка по ПВО с расчетами ЗРС С-300В4 ВВО

На Курилах состоялась тренировка по ПВО с расчетами ЗРС С-300В4 ВВО

Зенитная ракетная система C-300В4 является одним из наиболее мощных комплексов противовоздушной обороны России, впервые поступила в зенитное ракетное соединение ВВО на Дальнем Востоке в 2020 году.

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