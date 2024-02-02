«Добрый почин»: Сражение русской эскадры со шведским конвоем у острова Эзель в 1719 году

4 июня 1719 года произошло одно из последних морских сражений в Северной войне. В битве у острова Эзель уже изрядно окрепший в предыдущих сражениях и обзавевшийся большим количеством крупных кораблей русский Балтийский флот одержал победу над шведским.
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