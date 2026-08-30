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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осака о фотосессиях на территории US Open: «Не думаю, что преследую цель сделать какое-то заявление – просто иногда в два часа ночи мне внезапно приходят идеи»

Наоми Осака рассказала, почему проводит съемки в платьях на территории US Open перед стартом турнира.

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