Новикомбанк опубликовал бухгалтерскую отчетность за 2023 год

Фото: Новикомбанк Новикомбанк опубликовал бухгалтерскую отчетность (РСБУ) по итогам 2023 года. Активы компании на 01 января 2024 года составили 916,6 млрд рублей, что на 13,3% больше показателя предыдущего года.