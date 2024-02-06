Новикомбанк опубликовал бухгалтерскую отчетность за 2023 год

Фото: Новикомбанк Новикомбанк опубликовал бухгалтерскую отчетность (РСБУ) по итогам 2023 года. Активы компании на 01 января 2024 года составили 916,6 млрд рублей, что на 13,3% больше показателя предыдущего года.
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