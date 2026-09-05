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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шоу Inside the NBA может закрыться после сезона-2026/27

Сезон-2025/26 стал первым для телешоу Inside the NBA на канале ESPN. Дебют оказался не самым удачным из-за несогласованности в расписании с каналом TNT, который продолжал технически выпускать продукт.

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