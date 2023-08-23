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«Бернли» купил Аарона Рэмзи за 14 млн фунтов. У «Астон Виллы» есть право обратного выкупа хавбека Англии U20

«Бернли» купил Аарона Рэмзи за 14 млн фунтов. У «Астон Виллы» есть право обратного выкупа хавбека Англии U20

20-летний хавбек молодежной сборной Англии подписал пятилетний контракт с новым клубом. По данным Daily Mail, «Астон Вилла» получила 14 млн фунтов и также имеет право обратного выкупа.

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