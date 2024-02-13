В Москве подготовили площадки для празднования Китайского Нового года

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков В рамках проходящего в столице фестиваля "Китайский Новый год в Москве" до 18 февраля можно познакомиться с историей Китая через кухню, уличные и настольные игры, чайные церемонии, каллиграфию и философию.
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