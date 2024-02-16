17 февраля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

На 17 февраля в России и в мире приходится несколько важных праздников. Православные верующие чтят память основателя Нижнего Новгорода князя Георгия, а в разных странах отмечают День спонтанного проявления доброты.
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