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17 февраля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

17 февраля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

На 17 февраля в России и в мире приходится несколько важных праздников. Православные верующие чтят память основателя Нижнего Новгорода князя Георгия, а в разных странах отмечают День спонтанного проявления доброты.

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