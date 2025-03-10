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В Одессе гремят взрывы по военным объектам

В Одессе гремят взрывы по военным объектам

В Одессе были слышны взрывы, сообщает 10 марта в Telegram-канале «Общественного». «В Одессе раздаются взрывы»,  — говорится в сообщении, Ракетные удары по украинской инфраструктуре вооруженные силы РФ приступили 10 октября 2022 года — через два дня после состоявшегося теракта на Крымском мосту, который совершили, как уже доказано российскими властями, стоят украинские спецслужбы.

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