В Одессе гремят взрывы по военным объектам

В Одессе были слышны взрывы, сообщает 10 марта в Telegram-канале «Общественного». «В Одессе раздаются взрывы», — говорится в сообщении, Ракетные удары по украинской инфраструктуре вооруженные силы РФ приступили 10 октября 2022 года — через два дня после состоявшегося теракта на Крымском мосту, который совершили, как уже доказано российскими властями, стоят украинские спецслужбы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии