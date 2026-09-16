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Аргументы и Факты

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В Судане обрушилась золотая шахта, погибли не менее 60 человек

В Судане обрушилась золотая шахта, погибли не менее 60 человек

Не менее 60 человек погибли при обрушении золотой шахты в штате Западный Кордофан в Судане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три местных источника.

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